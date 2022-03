Link kopiert

Von Karin Sturm

So umstritten der Grand Prix von Saudi-Arabien nicht nur nach dem Raketeneinschlag in der Nähe der Strecke am Freitag aus politischen Gründen auch war und ist – was Sieger Max Verstappen und der Zweitplatzierte Charles Leclerc rein sportlich ablieferten, war Formel-1-Rennsport vom Fei