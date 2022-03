Link kopiert

Fehervar feiert in der ICE Hockey League einen 6:3-Heimsieg über Vill­ach und stellt damit in der Halbfinal-Serie auf 1:1. Salzburg wiederum gewinnt eine dramatische Partie in Wien mit 3:2 in der Overtime. Das Siegtor erzielte Benjamin Nissner in der 77. Minute. GEPA