Link kopiert

We race as one – wir fahren als eine Einheit“. Der Slogan, den die Formel-1-Fahrer vor jedem Rennstart ausloben und der die Würde und Diversität der Menschheit unterstreichen soll, ist noch nicht zu Ende gedacht. Sie fahren als Einheit, ja – aber sie fahren auch dort, wo es ihnen vorgeschrieben wird