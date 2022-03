Link kopiert

Fenerbahce Istanbul hat Mesut Özil suspendiert. Der 33-jährige Deutsch-Türke soll sich am Wochenende beim 2:1 gegen Konyaspor nach seiner Auswechslung in der Pause einen Streit mit Coach Ismail Kartal geliefert haben. Ein baldiger Abgang des Ex-Weltmeisters bahnt sich an.