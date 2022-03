Link kopiert

Der ÖFB hat den nächsten Schritt für sein geplantes Trainings- und Kompetenzzentrum in Wien-Aspern gesetzt. Das Bieterverfahren sei mittlerweile eröffnet, bestätigt Präsident Gerhard Milletich. Anfang März sei die Ausschreibung an interessierte Totalunternehmer ergangen: „Wir hoffen, dass wir in den