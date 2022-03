Bei WM-Teilnahme nur in Topf vier gesetzt













Link kopiert

Bei der Auslosung für die heurige Fußball-WM in Katar, die am 1. April in Doha stattfinden wird, werden nur 29 der 32 Teilnehmer feststehen, da die endgültigen Entscheidungen erst im Juni fallen werden. Österreich wäre im Falle eines Weiterkommens gegen Wales eine Nation des fehlenden Trios. Und die