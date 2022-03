Link kopiert

Von Günther Böhler

neue-redaktion@neue.at

Schon zum dritten Mal in der Viertelfinal-Serie zwischen dem EHC Lustenau und dem EK Zell am See machte am Ende nur ein Treffer den Unterschied aus. Vor knapp 1200 Zuschauern hatten gestern Abend die heimischen Löwen in der Overtime mit 3:4 das Nachsehen. Somi