Der Montafoner Lukas Mathies wurde in seinem letzten Karriere-Rennen in Berchtes­gaden Vierter. Der 31-Jährige hatte in seiner Karriere zwei Weltcupsiege gefeiert. Der Sieg beim Slalom des Saison-Finales ging an Andreas Prommegger, der auch den Spezial-Weltcup für sich entschied. Der 41-jährige Salz