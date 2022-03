Link kopiert

Eine Coronainfektion nimmt Alessandro „Izzi“ Hämmerle die Chance auf den historischen vierten SBX-Weltcupsieg in Folge. Der Montafoner wollte heute beim Weltcup-Finale in Veysonnaz als Weltcup-Zweiter mit 45 Punkten Rückstand den Führenden Martin Nörl angreifen, doch Hämmerle wurde am Sonntag positi