Link kopiert

Ohne Tristan Takats (der Fünfte im Gesamtweltcup fällt wegen Corona aus) tritt heute (14.30 Uhr, ORF Sport+ live) beim Saisonfinale in Veysonnaz ein ÖSV-Septett an. Am Start stehen Andrea Limbacher und Katrin Ofner bzw. Johannes Aujesky, Frederic Berthold, Adam Kappacher, Johannes Rohrwe