Jungbullen stehen im Final Four













Link kopiert

Der Nachwuchs des FC Salzburg ist in Europa hoch im Kurs. Mit einem 3:1-Erfolg bei den Altersgenossen von Paris St. Germain qualifizierten sich die Jungbullen für das Final Four der UEFA Youth League. Oumar Diakité glich in der 37. Minute die frühe Führung der Gastgeber durch Édouard Mic