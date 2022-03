Ronaldo und Liverpool in Fahrt













Link kopiert

Mit seinem Dreierpack, dem 49. seiner Karriere, hat Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo Manchester United zu einem 3:2-Sieg gegen Tottenham in der Premier League geführt. Damit hält der Portugiese bei 807 Karrieretreffern in allen Wettbewerben. Mit dem achten Sieg in Serie verkürzte Liverpool den Rü