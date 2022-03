Link kopiert

Jarl Magnus Riiber siegte beim Weltcup in Schonach vor Johannes Lamparter (Bild). So geht der Norweger heute mit einem Punkt Vorsprung im Gesamtweltcup auf den Tiroler in den letzten Saisonbewerb.

Frauen-Weltcup: 11. Lisa Hirner, 12. Annalena Slamik (beide AUT)