Link kopiert

Rechtzeitig vor dem WM-Play-off in Wales präsentieren sich österreichische Nationalspieler in der deutschen Bundesliga in starker Form, vor allem was die Torlaune betrifft. Sowohl Christoph Baumgartner als auch Sasa Kalajdzic verhalfen ihren Klubs zu 1:1-Unentschieden, wobei besonders das Remis von