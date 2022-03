Rothosen wollen gegen Horn nachlegen

Link kopiert

Nach dem ersten Frühjahrssieg bei den Young Violets in Wien will Zweitligist FC Dornbirn am heutigen Nachmittag auch auf der Birkenwiese drei Zähler verbuchen. Da kommt der punktegleiche Tabellennachbar SV Horn, der nach seinem Unentschieden im Nachtragsspiel gegen Steyr drei Niederlagen in Folge ei