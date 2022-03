Link kopiert

Von Michael Schuen

Man ist direkt versucht, es sinnbildlich zu sehen: Just als Matthias Mayer in Kvitfjell mit seiner Olympia-Glücksnummer 13 am Start stand, zog der Himmel zu. Und ohne Sonne war für den Kärntner im so engen Rennen auf der Olympiapiste von 1994 nichts zu holen. Platz elf wurde es am