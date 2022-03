Link kopiert

Tore sind im heutigen Schlagerspiel der deutschen Bundesliga zwischen den FC Bayern und Leverkusen garantiert. Warum? Die Münchner (75) und auch Leverkusen (63) hatten nach 24 Spieltagen noch nie so viele Tore auf dem Konto. Wegen eines Corona-Clusters in Mainz wird Dortmund am Sonntag nicht spielen