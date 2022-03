Kein Masepin-Start in Silverstone













Link kopiert

Der russische Formel-1-Pilot Nikita Masepin vom Haas-Team dürfte heuer nicht beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone am Start stehen. Teams, Fahrer und Offizielle mit einer russischen oder weißrussischen Rennlizenz dürfen nicht an den Wettbewerben im Vereinigten Königreich teilnehmen, teil