Link kopiert

Für die Bulldogs steht heute um 17.30 Uhr der Saisonabschluss in Fehervar an. Nach dem ordentlichen Heim-Abschluss gegen Villach am Freitag (4:6) wollen die Mannen von Kai Suikkanen heute auch gegen die Ungarn eine versöhnliche Leistung bieten. In den kommenden Tagen folgen dann die Saisonabschluss-