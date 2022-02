Link kopiert

Es gibt eine Ursehnsucht des Menschen nach Ordnung und Harmonie und gerade in Zeiten, in denen die Wogen hochgehen und Emotionen überschwappen, wo man Andersdenkende gerne mal mit nicht ganz spruchreifen Attributen bedenkt und herabwürdigt, ja, genau in diesen Zeiten sehne ich mich nach einem Schiri