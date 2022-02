Dritter Sieg in Serie













Auch im dritten Spiel der ersten Phase der Vorqualifikation auf die Europameisterschaft 2025 hat Österreichs Basketballnationalmannschaft der Männer gewonnen. In Nikosia setzten sich Topscorer Bogic Vujosevic (21 Punkte) und Co. gegen Zypern 86:77 (47:34) durch. Am Sonntag (16 Uhr) wartet auswärts d