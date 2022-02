Link kopiert

Sportlich waren es furiose Spiele. Es machte riesigen Spaß, mitten in der Nacht aufzustehen oder gleich länger wachzubleiben, um den Vorarl­bergern dabei zuzusehen, wie sie an der Weltspitze Weltklasseleistungen brachten. Dass es dann am Ende sogar zu acht Mal Edelmetall gereicht hat, ist bemerkensw