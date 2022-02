Link kopiert

Der EC Bregenzerwald (6:2 in Kitzbühel) und die VEU Feldkirch (5:3 gegen Linz) haben einen großen Schritt in Richtung Teilnahme am Pre-Play-off gemacht. Beide Vorarlberger AHL-Teams belegen in ihrer Qualifikationsgruppe aktuell den zweiten Rang, drei steigen auf.