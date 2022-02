Link kopiert

Von Johannes Emerich

johannes.emerich@neue.at

Jawooooohl“, hallte es durch den Zielraum der Alpinbewerbe in Yanqing. Johannes Strolz hat es schon wieder getan. Der 29-Jährige hat bei den Olympischen Spielen in Peking seine zweite Medaille gewonnen, nach Gold in der Kombination legte Strolz im Slalom d