Link kopiert

In der 1. Bundesliga stehen heute sowohl für UBSC Wolfurt als auch für BCM Feldkirch Heimpartien an. Die Hofsteiger empfangen heute (11 Uhr) das in der Tabelle direkt vor ihnen platzierte Team aus Linz. Für die Chance auf das Play-off braucht es einen Sieg. Die Montfortstädter sind Schlusslicht und