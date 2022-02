Bregenz will den Rhythmus













Link kopiert

Zwar auswärts, aber dennoch als klarer Favorit nimmt Bregenz HB heute (19 Uhr) mit dem Spiel in Bruck den Ligaalltag in der Handball-Liga Austria wieder auf. Geschuldet ist die Rollenverteilung der bärenstarken Vorstellung der Bregenzer im alten Kalenderjahr, das die Burger-Truppe als Zweite in die