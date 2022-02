Link kopiert

Von Günther Böhler

neue-redaktion@neue.at

Am frühen Samstagabend entscheidet sich in der „Höhle der Löwen“, ob die Lustenauer ihren österreichischen Meistertitel in der Alps Hockey League verteidigen können oder ob sich erstmals die Bregenzerwälder diesen Pokal holen. In Spiel eins vor drei Tagen hat