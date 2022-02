Link kopiert

Die Erwartungshaltung an Alessandro Hämmerle war riesig. SBX-Superstar, Raktenmann, Dominator – es gab kaum ein Superlativ, mit dem er in den vergangenen Jahren nicht betitelt wurde; nicht zuletzt in der NEUE. Vor gar nicht allzu langer Zeit offenbarte Hämmerle in einem Gespräch nach einem Interview