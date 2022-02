Link kopiert

Österreichs Snowboard-Cross-Team geht mit breiter Brust in die olympischen Winterspiele von Peking. „Wir sind bestimmt das stärkste Team auf der Welt“, sagte Teamleader Alessandro Hämmerle. „Wir sind zu dritt in den Top sieben der Gesamtweltcupliste. Da hat jeder das Zeug, dass er bei Olympia am Pod