Madeleine Egle, geboren am 21. August 1998 in Hall in Tirol, aufgewachsen in Rinn.

Sportart: Rodeln.

Beruf: Heeressportlerin.

Größte Erfolge: Olympiabronze bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang in der Teamstaffel, Teamstaffel-Weltmeisterin 2021 in K