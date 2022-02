Schuler räumt in Dornbirn groß ab













Link kopiert

Beim ASVÖ Hallenmeeting in Dornbirn sind die Favoriten ihrer Rolle gerecht geworden. Chiara-Belinda Schuler gewann in allen Disziplinen in den sie angetreten war (60 Meter Sprint, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen, 60 Meter Hürden). Bei den Männern ragte Jonas Unterkircher mit zwei ersten Plätzen