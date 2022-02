Link kopiert

Von Hannes Mayer

hannes.mayer@neue.at

Dornbirns DJ zeigte sich gestern im Messestadion in Hochform. Der Stimmungsmacher spielte „Whatever You Want“ von Status Quo an, legte mit Deep Purple und „Smoke On The Water“, der Studioversion, nach, später folgte mit 1980-f die Erkennungsmelodie von Thomas Gott