„Es ist hier nicht anders als 2018 in Korea“













Link kopiert

Von Daniel Jerovsek

Minus 19 Grad, dazu noch eiskalter Wind: Österreichs Biathleten sind in Peking mit ungemütlichen Witterungsverhältnissen ins Training gestartet. „Es war schon brutal kalt“, sagt Olympia-Debütant Felix Leitner. „Da will man wirklich nicht länger als eine halbe Minute am Schießstand