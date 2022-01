Link kopiert

Hallo Fans, ich bin Pavel Padakin und gebe Euch einen kleinen Einblick in mein Leben hier in Dornbirn. Alles, was zählt, ist das Eishockey. Das ist mein Job, und dafür bin ich hier. In welcher Stadt du deinen Job ausüben kannst, liegt oft auch nicht in deiner Hand. In Österreich zu leben, ist wunder