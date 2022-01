Link kopiert

Von Daniel Jerovsek

Erst am vergangenen Sonntag stieg Lukas Nemecz in Dubai ins Flugzeug, um nach einigen Trainingstagen nach Österreich zurückzukehren. Heute (13.15 Uhr) schlägt er in Abu Dhabi schon wieder ab. „Unerwarteterweise bin ich ins Feld gekommen“, sagt der Grazer. Beim ersten Turnier der n