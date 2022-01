Link kopiert

Die Hochform von Luka Brajkovic und den Davidson Wildcats hält weiterhin an. In der NCAA feierte der Feldkircher mit seinem Team einen 63:61-Erfolg über VCU, was den 14. Sieg in Serie bedeutete. Der 22-jährige Power Forward steuerte zudem 19 Punkte, fünf Rebounds und einen Block bei und war somit To