„Goldjunge“ Markus Salcher präsentiert sich bei der Paraski-WM in Norwegen weiter in herausragender Form. Der Kärntner machte das Gold-Double perfekt, schlug 24 Stunden nach dem Titel in der Abfahrt auch im Super-G zu. „Das Abfahrtsgold macht mich immer so locker. Es war am Ende sicher auch etwas Gl