Olga Mikutina, nach dem Kurzprogramm noch Zwölfte, fiel bei ihrer Kür nicht nur einmal aufs Eis, sondern in der Endwertung bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Tallinn auch auf Rang 15 zurück. Mit 103,85 Punkten landete sie in der Kür auf dem 17. Rang.