Diepold raste zum zweiten Mal in Folge knapp am Podest vorbei













Link kopiert

Auch am zweiten Weltcup-Wochenende auf der Naturbahn in Umhausen führte bei den Damen kein Weg an der Südtirolerin Evelin Lanthaler vorbei. Die Italienerin schnappte sich den Sieg, Michelle Diepold wurde wie schon in der Vorwoche starke Vierte. „Mit dem zweiten Lauf war ich sehr zufrieden, es war ke