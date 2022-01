Link kopiert

Am Ende war Platz drei das Höchste der Gefühle, und er beeinträchtigte die Gedankenwelt von Matthias Walkner in der Wüste von Saudi-Arabien keineswegs. „Es ist ein Wahnsinnsgefühl, jetzt gesund im Ziel und am Podium zu sein. Ich habe eine riesengroße Freude und weine dem Sieg keine Sekunde nach“, er