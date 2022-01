Link kopiert

Janine Flock holte bei den im Rahmen des Weltcupfinales ausgetragenen Europameisterschaften in St. Moritz die Silbermedaille. Für die 32-Jährige war es die zehnte EM-Medaille in Folge. Der Titel ging an Kimberley Bos aus den Niederlanden, die sich auch den Gesamtweltcup sicherte. Im Weltcup-Bewerb a