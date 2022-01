Link kopiert

Wer oder was kann einen Marco Odermatt stoppen? Diese Frage stellten sich nach dem Super-G in Wengen wohl viele. Der Umstand, dass der Schweizer im prestigeträchtigen Ski-Ort in seiner Heimat sein erstes Weltcuprennen überhaupt absolviert hat, konnte es jedenfalls nicht – in überlegener Manier carvt