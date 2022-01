Link kopiert

Dank Stürmerstar Sadio Mane ist der Senegal beim Afrika-Cup in Kamerun mit einem glücklichen Erfolg in die Jagd auf ihren ersten Titel gestartet. Beim 1:0-Sieg des Vize-Afrikameisters gegen Simbabwe sorgte der Liverpool-Profi erst in der siebten Minute der Nachspielzeit mit einem verwandelten Handel