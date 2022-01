Feldkirch greift wieder an













Nach der Winterpause nimmt der BW Feldkirch in der HLA heute (19 Uhr) wieder die Liga in Angriff. Die Montfortstädterinnen treffen dabei auswärts auf Schlusslicht UHC Eggenburg. Der SSV Dornbirn Schoren muss hingegen pausieren. Gegner MGA Fivers aus Wien verzeichnete Covid-19-Fälle in der Mannschaft