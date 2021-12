Link kopiert

„Eine Karriereplanung dieser Art ist in meinen Augen totaler Schwachsinn. Zu sagen, in zwei Jahren will ich hier sein, in fünf Jahren dort – das wäre nur Blabla. Es ist doch so: Wenn du deinen Job gut machst, kommen Angebote von ganz allein. Und dann kannst du überlegen, was du machst.“ AP