Link kopiert

Das dichte Programm kurz vor dem Jahreswechsel in der Alps Hockey League (AHL) für die VEU Feldkirch und den EHC Lustenau – am Donnerstag kommt es in der Rheinhalle zum direkten Duell der Erzrivalen – wurde gestern Abend in Ritten beziehungsweise Cortina eingeläutet. Die Montfortstädter konnten sich