Der Niederländer Raymond van Barneveld ist am Tag nach seinem Aus bei der Darts-WM in London positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der mit Fieber in Quarantäne befindliche Ex-Weltmeister am späten Freitagabend bekannt. Der 54-Jährige hatte am Vortag in der zweiten WM-Runde gegen Rob C