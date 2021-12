Link kopiert

Seine „Herrschaft“ dauert nun schon beinahe ein Jahrzehnt an, sieht man von einer Unterbrechung in den Jahren 2017 bis 2019 ab. So aber ist David Alaba zum bereits achten Mal zu „Österreichs Fußballer des Jahres“ gekürt worden – in einer von der APA (Austria Presse Agentur) durchgeführten Umfrage be