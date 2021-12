Link kopiert

Schon in den 90er-Jahren wurden in Lustenau Pläne für ein neues Stadion gewälzt. Im Jahr 1996 wurde der Neubau der Haupttribüne inklusive Glashaus fertiggestellt und feierlich eingeweiht. 1997 gelang der Aufstieg in die Bundesliga. Dadurch war es notwendig, kurzfristig als Provisorien die noch heute