Daniel Zugg hat beim ersten Weltcupbewerb der Skibergsteiger in der Saison 2021/22 den zwölften Platz erreicht. Der Montafoner war damit beim Sprintbewerb in Pontedielgno-Tonale der beste Österreicher. Der Sieg ging an den Schweizer Arno Lietha vor Hans-Inge Klette aus Norwegen. Heute folgt in Itali